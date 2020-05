Una vecchia puntata dei Simpson sembra farci rivivere l’attuale situazione mondiale, con l’arrivo dell’epidemia da Covid-19 e la paura per l’arrivo di insetti inquietanti.

Non è la prima volta, come riporta La Repubblica, che alla nota serie animata dei Simpson vengono attribuite, in maniera più o meno sarcastica, predizioni sul futuro dell’umanità. Nello specifico, in una puntata di molti anni fa, si verifica una coincidenza molto particolare: una gran folla, come possiamo vedere dal video, chiede a gran voce al dottor Julius Hibbert una cura. Poco dopo, le stesse persone vengono travolte da uno sciame di api, che i produttori statunitensi hanno definito “api assassine”.

La coincidenza, come riporta La Repubblica, è a dir poco curiosa. Guardandola, infatti, sembra di assistere in maniera ironica all’attuala situazione che il mondo sta attraversando: una folla che chiede un vaccino per il Covid-19 e i “presunti avvistamenti” di giganti insetti provenienti dall’Asia.

Leggi anche >>> Whatsapp, in arrivo la PiP mode anche per i video di Netflix

La predizione dei Simpson sul Covid-19 e sulle “api assassine”

Nel video, pubblicato su Youtube da La Stampa, la folla grida a gran voce: “Vogliamo una cura! Vogliamo una cura!” e il dottor Hibbert risponde: “L’unica cura è il riposo”. La folla, poi dopo aver preso d’assalto un furgone, perché con ogni probabilità conteneva il placebo promesso dal medico, viene letteralmente tempestata di questi singolari insetti, descritti dai produttori della serie “Api assassine”.

ll recente e presunto avvistamento negli Usa dei calabroni giganti provenienti dall’Asia hanno così fatto rimbalzare agli occhi dei telespettatori una predizione da parte dei Simpson sulle recenti condizioni che sta attraversando l’umanità.

Ad intervenire, in maniera per molti sarcastica, è stato anche uno degli ex sceneggiatori, Bill Oakley, che sul suo profilo Twitter ha commentato: “Ok fine i guess we did”, ovvero, “Immagino che l’abbiamo predetto”. Come riporta Repubblica, il suo tono sembra voler sottolineare, ancora una volta, una lettura distorta dello show animato.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3 — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020

Potrebbe interessarti anche: Netflix apre nuova sede a Roma: in arrivo posti di lavoro

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24