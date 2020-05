Morto Dmitry Bosov, miliardario russo tra gli uomini più ricchi del pianeta: la notizia è stata confermata proprio in queste ore.

E’ morto Dmitry Borisovich Bosov, fondatore, azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ALLTECH e tra gli uomini più ricchi al mondo. Il corpo del miliardario russo di 52 anni è stato ritrovato nella sua villa a Mosca, ma la notizia è stata confermata soltanto in queste ore. Restano da capire le cause del decesso, ma dalle primissime ricostruzioni non sarebbe assolutamente da escludere l’ipotesi di un suicidio. Dmitry Bosov era particolarmente noto anche in Italia, dove recentemente aveva acquistato addirittura tre ville a Forte dei Marmi. Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità importanti sulla morte di Bosov.

