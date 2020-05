Mascherine, può cambiare di nuovo il prezzo dopo l’ultima direttiva del Governo. Oltre a un valore minimo, infatti, le Istituzioni pensano anche a un tetto massimo di cessione. Ecco le ultime.

Da a un minimo di 50 centesimi a un massimo di 1.50 euro. E’ questa l’ultima idea che il Governo sta valutando attraverso il nuovo decreto Rilancio. Ovvero un nuovo tetto massimo non superabile per lo strumento obbligatorio in questa fase 2.

La violazione di questa direttiva, dunque un rincaro rispetto a quanto verrebbe ristabilito, sarebbe punita con sanzioni amministrative o con la totale sospensione dell’attività in caso di gravi irregolarità.

Mascherine, nuovi prezzi in arrivo?

Questo nuovo riferimento – spiegano le Istituzioni – verrebbe determinato applicando un margine di rincaro considerando le dinamiche del mercato e non supererebbe in ogni caso il 50% del costo di importazione. Una misura per tutelare tutti, consumatori ma anche produttori e rivenditori considerando anche le recenti proteste dopo la nuova direttiva dell’esecutivo.

Le mascherine Ffp3, quelle con valvola, verrebbero fissate a 9.50 euro. Mentre per quanto riguarda disinfettanti e igienizzanti a base idroalcolica, il prezzo oscillerebbe dai 2 euro per le confezioni fino a 400 ml ai 7,20 euro per quelle da 1000 ml caratterizzate però da ipoclorito di sodio.

Un prezzo fisso, inoltre, potrebbe essere aggiunto successivamente anche per altri oggetti tipo i guanti. Ciò potrebbe avvenire per tutto ciò che verrebbe individuato come essenziale in questa situazione di urgenza.

