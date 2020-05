Mascherine col volto di Mussolini. Dilaga la polemica contro Verona dove un’azienda ha deciso di produrre gli strumenti sanitari oggi obbligatori ma col volto del duce. Durissima replica da parte di Vincenzo D’Arienzo, senatore Pd veronese.

Mascherine con il volto di Benito Mussolini. Mentre l’Italia prova a contenere l’ondata epidemiologica in questa nuova fase 2, uno tsunami di polemiche si è invece abbattuto forte sulla città di Verona quest’oggi.

E’ stata in particolare un’azienda di San Giorgio in Salici a lanciare questa discutibile iniziativa. Oltre alla foto del duce, la mascherina ha anche una sua frase storica. Ovvero: “Camminare, costruire e, se necessario, combattere e vincere!”. Un prodotto che ha scatenato parecchia indignazione via social dove le immagini presso hanno iniziato a girare.

Fermare subito il mercato dell’orrore!Un’azienda veronese commercializza mascherine con su stampate la faccia di… Pubblicato da Vincenzo D'Arienzo su Venerdì 8 maggio 2020

Mascherine col volto di Mussolini a Verona

Vincenzo D’Arienzo, senatore Pd veronese, ha preso una dura posizione attraverso la propria pagina Facebook. “Fermare subito il mercato dell’orrore! Un’azienda veronese commercializza mascherine con su stampate la faccia di Mussolini. Tra le tante cose che possono capitare in una pandemia, quella di vendere mascherine per la protezione individuale con l’effige del duce fascista è la più sgradevole di tutte”, ha tuonato il politico.

Per D’Arienzo – come logico che sia – si tratta di apologia del fascismo, un vero e proprio reato in Italia come previsto dall’articolo 4 della legge Scelba. “Chi commercializza quel prodotto inneggia al fascismo e ne favorisce l’apologia. Un fatto deplorevole da condannare con fermezza”, evidenzia il referente del Partito Democratico.

La dura posizione del Senatore del Pd

Un portatore di virus. Così D’Arienzo, con pieno sdegno, definisce Mussolini: “Da un lato c’è l’emergenza e la necessità di tutelare la vita umana e dall’altro, approfittando di ciò, c’è la ricerca spasmodica del profitto utilizzando la propaganda politica con un assassino che ha iniettato nel Paese il virus della razza e dell’intolleranza verso gli altri”.

Immagini che inevitabilmente deturpano l’immagine della città veneta, come evidenzia il politico: “Una massiccia dose di ignoranza di cui Verona poteva fare a meno e che spero chieda conto a costoro che ne stanno infangando il nome, ancora una volta”.

Guai a tornare indietro. E’ questo, in chiusura, il motivo di D’Arienzo: “La società civile e democratica non consenta a nessuno di riportarci al passato, in un periodo storico in cui non era un virus che uccideva le persone, ma proprio quel fascista disegnato sulle mascherine”.

Nel frattempo, oltre all’indignazione, sul web c’è anche tanta ironia anti-fascismo. Molti, per esempio, scherzano sottolineando che vanno indossate al contrario. Ma c’è anche chi, pur sempre contrariato, sottolinea come in realtà sia soltanto uno dei tantissimo prodotti del genere accessibili sul web e non solo.