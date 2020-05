Iran, forte scossa di terremoto nella notte: ci sono morti e feriti. Il sisma ha interessato la zona della capitale Teheran causando due morti e almeno 22 feriti

Due persone sono morte e altre 22 sono rimaste ferite mentre scappavano di casa in preda al panico a seguito di un terremoto di magnitudo 5,1 che ha colpito l’Iran settentrionale nella notte tra giovedì e venerdì (00:18 GMT). A riportarlo sono i media statali del paese asiatico.

Tra i morti c’erano una donna di 21 anni a Teheran che soffriva di insufficienza cardiaca e un uomo di 60 anni nella città di Damavand, a est della capitale, ucciso da un trauma cranico.

Secondo il Geological Survey degli Stati Uniti (USGS), l’epicentro del terremoto è stato individuato proprio a Damavand, appena a nord-est della capitale, alla profondità di 10 km.

Un residente nella capitale iraniana ha detto ad Al Jazeera che lo scuotimento del terreno sembrava veramente “molto forte“.

Le immagini pubblicate sui social media hanno mostrato persone rannicchiate nelle strade di Teheran nel cuore della notte, mentre cercavano di fuggire dal sisma.

Ci sono state diverse lievi scosse di assestamento tra le province di Teheran e Mazandaran, dopo la mezzanotte, ma nessun grave danno ulteriore.

Sono stati anche visti massi che bloccano la carreggiata che porta alla zona montuosa di Damavand.

Molte persone a Teheran hanno lasciato le loro case per paura di possibili scosse di assestamento.

I funzionari hanno esortato le persone che hanno trascorso la notte all’aperto ad osservare le distanze sociali per limitare la diffusione del coronavirus che ha ucciso quasi 6.500 persone, infettandone oltre 103.000 in Iran.

Hanno assicurato al pubblico che non c’era carenza di benzina mentre la gente si precipitava alle stazioni di servizio per fare il pieno dopo il terremoto.

L’Iran è uno dei paesi più sismicamente attivi al mondo, dove i terremoti si verificano spesso e sono distruttivi.

⚠️#Iran🇮🇷: A mild #earthquake of magnitude M4.5, was registered at 73 KM ESE of #Ťehrân, province of #Teherān. Depth: 10 KM.

More info: https://t.co/jEWzoz2rHS

Did you feel this earthquake?, Tell us!.#EQVT,#زلزله,#erdhejî,#زلزال,#terremoto,#sismo,#רעידתאדמה,#temblor,#deprem. pic.twitter.com/qIBF0yB6Bn

— American Earthquakes 🌋🌊🌎 (@earthquakevt) May 7, 2020