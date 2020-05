Una stima della Bank of England terrorizza la Gran Bretagna. Infatti il Pil dovrebbe subire un crollo del 30%, con una recessione record da affrontare.

Con l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, non c’è stato solamente un lockdown del popolo, ma c’è stato un vero e proprio lockdown economico mondiale. Tutti coinvolti, anche i paesi più potenti come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna. Proprio quest ultimo paese, infatti, potrebbe subire la peggior recessione del secolo, una recessione peggiore di quella italiana e spagnola.

Infatti la Bank of England ha riportato i drammatici dati che vedrebbero un calo del PIL del circa 30% nel primo semestre. Una crisi annunciata dalla Boe, che vedrebbe il Regno Unito riprendersi solamente alla fine del 2020, con una contrazione del 14%. Ma nessuno era pronto alla pandemia e tutti i paesi si troveranno ad affrontare una crisi economica senza precedenti. Andiamo quindi ad osservare le stime della Bank of England.

Gran Bretagna, tragica la previsione della Boe: ripresa solamente a metà 2021

Così la Gran Bretagna è pronta ad attrezzarsi per affrontare una crisi senza precedenti. Infatti secondo le stime della Bank of England, dopo un crollo del PIL del 30% nel primo semestre, i primi segnali di ripresa si vedranno a fine anno, con la contrazione del 14%. Mentre invece una vera e propria ripresa la si avrà solamente a metà 2021, con un Prodotto Interno Lordo in rialzo del 15%.

Sempre secondo la Boe, entro la fine del 2021, la Gran Bretagna avrà addirittura una crescita del 3%, riprendendosi completamente dalla crisi. Così secondo Andrew Bailey, governatore della Bank of England, questa crisi sarà durissima ma comunque sarà passeggera. Inoltre sempre secondo Bailey, i distanziamenti sociali che ad oggi sono necessari, saranno completamente eliminati entro l’inizio di settembre.

Il neo Governatore ha poi concluso il suo discorso annunciando la ripresa dell’economia più tempestivaa rispetto alla grande recessione del 2008. La Bank of England prevede una crescità della disoccupazione, che salirà al 9%, per poi crollare sotto al 4% nel 2022, dati che fanno ben sperare per il paese britannico.

L.P.

Per altre notizie sulla Politica Estera, CLICCA QUI !