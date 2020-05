Fifa 20 TOTS, da pochissimi minuti il videogioco calcistico più giocato del mondo ha annunciato la squadra dell’anno della Liga spagnola.

Come ogni anno, la Electronic Arts ha deciso di presentare i TOTS, ovvero il Team of the Season. Una stagione certamente molto strana, dato che si è giocata a metà a causa del coronavirus. Malgrado questo, però, le carte che tutti bramano sono state presentate e tra poco saranno messe sul tavolo, pronte per il miglior offerente. Le sfide potrebbero certo significare perdere somme immense e tante carte forti, ma il premio potrebbe sicuramente valere il sacrificio economico e tecnico. Questi giocatori sono il meglio del meglio, con punteggi altissimi e statistiche da sogno, in grado di cambiare la vostra squadra.

LEGGI ANCHE —> El Trinche Carlovich è morto, l’idolo di Maradona era stato aggredito

FIFA 20 TOTS, ecco la squadra dell’anno della Liga – FOTO

Come al solito, in cima alla catena alimentare delle carte più amate del gioco è Leo Messi. Il mancino argentino ha un overall totale di 99, diventando la carta più forte del gioco. Segue a poca distanza il compagno di squadra e di reparto del giocatore, Luis Suarez. Segue poi Varane del Real Madrid ed il compagno di squadra Benzema. I nomi sono tutti altisonanti ed i punteggi delle statistiche da capogiro. A sorpresa la presenza di Santi Cazorla, un giocatore che fino a pochi mesi fa non era sicuro che avrebbe ma più camminato ed ora è un TOTS FIFA 2020.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta, al trucco vestita di bianco: il reggiseno dov’è? (VIDEO)

La lista

Messi 99

Suarez 97

Varane 97

Benzema 97

Griezmann 96

Sergio Ramos 96

Oblak 96

Kroos 96

Fekir 96

Ter Stegen 95

Santi Cazorla 94

Carvajal 94

De Jong 94

Gerard Moreno 93

Parejo 93

Odegaard 92

Diego Carlos 91

Yuri Berchiche 89

Lucas Perez 88

Ocampos 88