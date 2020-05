Festa della Mamma, a Napoli tornano in pasticceria le zeppole di San Giuseppe. Una tradizione di marzo, ma il Coronavirus ha cambiato tutto

Festa della Mamma, a Napoli tornano le zeppole di San Giuseppe. Potenza del Coronavirus che da tre mesi sta stravolgendo le nostre vite, comprese le tradizioni. Perché questo dolce accompagna la Festa del Papà e soprattutto in Campania è cucinato attorno al 19 marzo. Non quest’anno, con tutte le pasticcerie chiuse a causa della pandemia.

Così ad alcuni eccellenti pasticceri napoletani, guidati dal celebre maestro Gennaro Volpe, hanno deciso che la tradizione va rispettata. Non è stato possibiole due mesi fa, Lo faranno diventare possibile, come racconta areanapoli.it, domenica 10 maggio per celebrare tutte le mamme d’Italia. Le pasticcerie hanno ricominciato a lavorare con l’asporto e le consegne a domicilio. Quale occasione migliore quindi per rispolverare le zeppole di San Giuseppe?

La proposta di Volpe, sicuro che anche i padri di famiglia apprezzeranno questa scelta, è stata accolta da altri colleghi. Come Ciro Ciotola, altro famoso pasticciere napoletano. Per uan volta il dolce tipico dei papà diventerà qualcos’altro, ma sempre nel solco della tradizione.

Napoli, torna la Zeppola di San Giuseppe un bignè storico



Per i pochi che non la conoscessero, cos’è la zeppola di San Giuseppe? Un bignè fritto, ripieno di crema pasticcera e decirato con un’amarena o una ciliegina sotto spirito. In effetti è cucinato anche in altre regioni del Sud Italia, ma la sua storia nasce a Napol. La prima ricetta ufficiale è in un trattato du cucina del gastronomo Ippolito Cavalcanti, nel 1837. Ma in realtà si tratta di una preparazioe molto più antica

Una leggenda cristiana, farebbe risalire la nascita delle zeppole alla fuga in Egitto della Sacra Famiglia. San Giuseppe, per mantenere la famiglia, oltre a lavorare come falegname arrotondasse come venditore ambulante di frittelle.E anche per questo a Napoli era nata la figra dello ‘zeppolaro da strada’, amtesignano dello street food.

A darle invece la lassica forma che conosciamo ancora oggi sarebbero state le monache dello Splendore e della Croce di Lucca. O ancora le monache di San Basilio del Monastero di San Gregorio Armeno nel 1700. Come sia non importa, resta il fatto he le zeppole sono uno dei dolci più gettonati e imitati d’Italia. E ora sono pronte a tornare, calde e fragranti. Come se fosse la Festa del Papà, anche se in realtà tocca a tutte le mamme.