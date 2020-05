Fase 2, rischio nuovo lockdown: Lombardia già oltre limite di contagi. Gli esperti hanno fissato a 500 il numero massimo giornaliero da non superare, ma nella Regione del Nord siamo a 689

E’ scattata da soli quattro giorni la Fase 2 e già c’è il rischio di dover fare un passo indietro. Il 4 maggio il Governo ha deciso di interrompere il lockdown per far ripartire la produzione industriale e permettere alle persone di poter uscire con maggiore flessibilità. Nonostante sia ancora in vigore l’autocertificazione e le la limitazione di visitare solo congiunti, da Nord a Sud in italia le persone si sono riversate in strada. Mascherine presenti quasi ovunque ma assembramenti difficili da evitare nei luoghi pubblici e distanziamento sociale non sempre rispettato. Il comitato tecnico scientifico e l’ISS hanno parlato chiaro con il premier Giuseppe Conte: “Oltre i 500 contagi giornalieri dobbiamo fare un passo indietro e riprendere le misure più dure”. Il limite è sottile e si vedrà solo fra qualche giorno se questa ritrovata parziale libertà potrà metterlo a rischio.

Fase 2, rischio nuovo lockdown: Lombardia già oltre limite di contagi

Andando ad analizzare i dati attuali ad esempio in Lombardia, notiamo un numero di casi quotidiani di 689 (su un totale di 15.500 tamponi effettuati), ben oltre la famosa linea dei 500 indicata dai virologi. In base a quanto si apprende da Repubblica, tra l’altro, Milano si sta mostrando piuttosto indisciplinata, con il rischio di far aggravare questi numeri nei prossimi giorni. Difatti presso i Navigli e anche per le vie del centro in zona Duomo, molti sono andati a passeggio senza le mascherine. I contagiati solo nell’interland milanese ieri sono stati 182, ancora troppo alti per giustificare un cauto ottimismo.

Lo stesso assessore regionale Giulio Gallera, ha sottolineato: “La metà dei cittadini in isolamento non ha contratto il Covid-19” e questo aumenta la possibilità di creare un nuovo focolaio.

