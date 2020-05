Fase 2: la ricerca delle mascherine e degli altri dispositivi per la protezione individuale è ora agevolata, grazie all’utilizzo di questa app, progettata da quattro italiani residenti all’estero.

L’idea, come riporta La Repubblica, nasce da quattro giovani ragazzi residenti all’estero. Per contribuire alla cosiddetta “fase 2” del loro paese, hanno progettato e messo in luce “Trovamascherine.org”, il primo portale Web per la ricerca, nelle farmacie, delle mascherine. Ma non è tutto: il portale facilita la reperibilità anche degli altri dispositivi di sicurezza, vale a dire: gel disinfettante, guanti monouso e termoscanner.

Come fa infatti sapere Enrico Goitre, uno dei progettatori del portale, l’idea è nata per facilitare tanto gli utenti, quanto i farmacisti. L’utente, una volta collegatosi al portale, avrà la possibilità di verificare, tra le farmacie più vicine, la disponibilità dei DPI.

La nuova app per la reperibilità delle mascherine in fase 2

Luca Cioria, nel video caricato da Repubblica su Youtube, ha fatto sapere che l’app web Trovamascherine è stata progettata per smartphone, tablet e computer. Dunque, la comodità di averla sempre in tasca è garantita. Il funzionamento, come riporta Cioria, è intuitivo e semplice: i farmacisti caricano i dati, i quali andranno su un database centrale. I dati personali non saranno tracciati dalla piattaforma e il tutto si svolgerà, dunque, in maniera, del tutto trasparente.

Ad oggi, come ha annunciato Giovanni Fassio, ideatore del progetto, è presente un team di oltre venti giovani professionisti volontari, residenti sia in Italia che all’estero, che hanno lavorato giorno e notte per realizzare la piattaforma.

Anche Andrea Casasco, tra i progettatori di Trovamascherine, ha preso parola sull’importante novita: “Abbiamo ottenuto il patrocinio da parte della federazione dell’ordine dei farmacisti italiani”.

L’applicazione, come leggiamo dalla fonte, è stata ideata e progettata per “agevolare la vita quotidiana in questa fase di riapertura“. Al momento, il progetto è partito nella regione Piemonte, ma, da come leggiamo, si sta espandendo con enorme velocità in tutta la Penisola.

