Facebook lancia la dark mode. La famosissima piattaforma social lanciata da Mark Zuckerberg sta per cambiare completamente faccia. E colore!

Negli ultimi anni un trend ha accompagnato i siti e le applicazioni più utilizzate dagli utenti. La dark mode. Le ore che passiamo con gli occhi attaccati allo schermo sono sempre di più e quindi ci stanchiamo prima, velocemente. I mal di testa, lo bruciore agli occhi e la nausea sono effetti concatenati. Proprio per far riposare un po di più gli occhi, che non devono “catturare” tutta quella luce bianca e blu tipica delle schermate bianche, ecco che i marchi più famosi hanno lanciato la dark mode.

Ciò è anche motivato dalle ultime tecnologie degli smartphone di alta fascia, che con uno schermo AMOLED, diminuiscono il dispendio di batteria. Il nero, infatti, significa su uno schermo AMOLED un pixel spento, e non molto grigio come su un IPS qualunque. Anche questo spiga la moda dilagante della dark mode.

LEGGI ANCHE —> Mascherine, può variare ancora il prezzo: le ultime

Facebook lancia la dark mode, a breve l’aggiornamento – FOTO

A breve Facebook dovrebbe mettere a disposizione di tutti gli utenti la possibilità di cambiare i colori della propria home da pc. Non si è ancora parlato per il momento, riporta ANSA, di una dark mode per cellulare. “Oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com”, ha commentato la compagnia americana. In basso una foto per comprendere esattamente come sarà la vostra nuova home.

LEGGI ANCHE —> Fase 2, mascherine: la ricerca è più semplice con questa app – VIDEO