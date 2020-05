El Trinche Carlovich è morto. Uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, lasciando un vuoto enorme nella storia di questo sport.

El Trinche Carlovich è una creatura leggendaria per chiunque ami lo sport ed il calcio in generale. Tomás Felipe Carlovich, detto “El Trinche”, è stato uno dei giocatori più importanti della storia del calcio sudamericano e non. Nato a Rosario, cuore pulsante dell’Argentina sportiva, nel 20 aprile 1949, da madre argentina e padre croato, ebbe un modo di vivere il calcio assolutamente senza precedenti. Romantico, umile, bohemien, scapestrato, anarchico, indimenticabile. Non ebbe certo una grandissima carriera colma di trofei e competizioni intercontinentali, ma ogni volta che El Trinche scendeva in campo ecco che il biglietto era stato pagato. E guai a tenerlo in panchina per troppo tempo, perché il pubblico argentino uno così lo voleva vedere sempre.

El Trinche Carlovich è morto, l’idolo di Maradona era stato aggredito

Alto, non incredibilmente veloce ma incredibilmente agile. Un funambolista che faceva con la sfera praticamente tutto quello che voleva, spesso anche troppo. Più di una volta gli allenatori che lo hanno avuto in squadra dovettero centellinarne il minutaggio, a causa del suo stile di vita dissoluto, del suo amore per i liquori e del modo con cui umiliava gli avversari. “A volte mi sono seduto sulla palla durante le partite,” ammise candidamente in un’intervista, “ma l’ho fatto solo per avere una pausa e non per prendere in giro l’avversario sul campo”. Lui che ha iniziato con indosso la maglietta del Rosario Central ed ha finito con il Central Cordoba.

Aggredito da un gruppo di teppisti

Carlovich era in ospedale da diversi giorni. Stanco e 71enne, stava vivendo la sua vita in umiltà, con la sua famiglia. Qualche giorno fa un gruppo di teppisti lo hanno rapinato per la quarta volta, rubandogli per l’ennesima volta la bici. Uno di loro lo ha spinto con forza e gli ha fatto sbattere con molta forza la testa contro il suolo. La ferita gli è stata fatale dopo quattro giorni di lotta per tenerlo in vita. L’idolo di Maradona, che lo ha definito “il più forte di tutti”, è morto poche ore fa.

