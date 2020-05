Covid-19: negli Usa scoppia un nuovo allarme, il Covid-19 party. Molti giovani si recherebbero a queste feste per infettarsi, pensando di poter poi circolare una volta diventati immuni.

L’ultima moda proveniente dagli Usa desta molta preoccupazione tra le autorità. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, infatti, in America stanno aumentando i cosiddetti “Covid-19 party”, vere e proprie feste dove i giovani sani si recano, immischiandosi con i contagiati, con l’intento di rimanere infettati. Secondo questa distorta logica, una volta rimasti infettati e poi guariti, si potrà circolare liberamente, perché immuni.

Le autorità sono intervenute, al momento verbalmente, con molta preoccupazione per quanto si sta verificando. Come riporta Ansa, infatti, la direttrice dell’assessorato alla Sanità della Contea di Walla Walla, Meghan DeBolt, ha dichiarato tale comportamento “inaccettabile e – soprattutto – irresponsabile”. Si, irresponsabile, perché non si tiene conto del fatto che, esponendosi al contagio, il rischio è per se stessi e per gli altri.

Leggi anche >>> Covid-19 e api assassine: i Simpson lo avevano predetto – VIDEO

Usa: allarme per i Covid-19 party

Come riporta Ansa, la moda dei Covid-19 party ha preso piede, principalmente, nello stato di Washington, proprio dove si è creato il primo focolaio dell’epidemia. Ad oggi, infatti, i casi di positività al Coronavirus nello stato hanno superato i 15 mila individui, causando un totale di 834 vittime.

La folle idea dei Covid-19 party è iniziata a circolare, come leggiamo dalla fonte, dopo che le autorità hanno iniziato a considerare l’idea dei cosiddetti passaporti di immunità. Questo particolare documento, al momento non ufficiale, darebbe la possibilità di circolare alle persone considerate non più a rischio contagio. Ma, per l’appunto, si tratta di un’idea.

D’altronde, come si apprende dalla fonte, gli americani non sono nuovi a questo tipo di pratiche. Come riporta Ansa, infatti, in passato, molti genitori portavano i loro figli a quelle che venivano definite le “feste della varicella”, con l’intento di farli entrare a contatto, seguendo la stessa logica, con i bambini infetti.

Potrebbe interessarti anche: Covid-19, nuovo studio mostra l’efficacia di un altro farmaco: ecco il nome

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24