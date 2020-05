Coronavirus, ecco i nuovi aggiornamenti. Ancora tanti positivi ma si mantiene ‘basso’ il numero di decessi rispetto ai recenti tempi critici. Numeri leggermente in miglioramento rispetto a ieri. La Lombardia continua ad essere il territorio italiano più flagellato dalla pandemia.

Coronavirus, ecco il nuovo bollettino nazionale. Si registrano 1.327 nuovi positivi per un totale di 217.185 di cui 87.961 attuali e un -1663.

Coronavirus, il quadro aggiornato

Per quanto riguarda invece i deceduti, ne risultano 243 nelle ultime ore per un quadro complessivo di 30.201 vittime. Sono invece 2.747 i guariti, arrivando totalmente a 99.023.

Numeri leggermente favorevoli in confronto a ieri. Si evidenziano infatti quasi 100 contagiati in meno e meno vittime. Risultano però inferiori i guariti, con una differenza di oltre 300.

Come si evince dalla classica tabella del Ministero della Salute, quasi il 50% dei positi continua ad esserci in Lombardia. Ben 634 per la precisione, a cui se ne aggiungono 233 dal Piemonte, 111 dall’Emilia Romagna, 78 in Liguria, 65 nel Veneto e 52 nel Lazio.

Complessivamente, a livello nazionale, sono 1.168 i ricoverati in terapia intensiva di cui 400 in Lombardia. 72.157 sono invece le persone in isolamento domiciliare, di cui 25.881 sempre nei confini lombardi, e 14.636 ricoverati con sintomi in Italia.

Il nuovo bollettino medico:

POSITIVI: 217.185 (+1.327)

di cui 87.961 attuali (-1.663)

• DECEDUTI: 30.201 (+243)

• GUARITI: 99.023 (+2.747)

Covid-19, i numeri di ieri:

POSITIVI: 215.858 (+1.401)

di cui 89.624 attuali (-1.904)

• DECEDUTI: 29.958 (+274)

• GUARITI: 96.276 (+3.031)

