Coronavirus, grave lutto nella musica: è morto Ben Chijioke, in arte Ty, a causa di complicazioni legate proprio al Covid-19.

Lutto nel mondo della musica. All’età di 47 anni si è spento Ben Chijioke, ovvero il rapper Ty, per alcune complicazioni legate al Coronavirus. Lo riferisce in questi istanti il quotidiano britannico ‘Independent’, secondo cui l’artista originario di Londra era ricoverato da circa un mese in ospedale proprio a causa della positività al Covid-19. Ty, senza ombra di dubbio, era tra i volti più noti della musica rap britannica e nel 2003 era stato anche in lizza per il premio Mercury grazie all’album Upwards.

