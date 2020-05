Con il rallentamento dei contagi da Coronavirus in buona parte dell’Europa, la Fase 2 prende piede nei diversi paesi. La Norvegia ha annunciato l’allentamento di diverse misure restrittive imposte nelle scorse settimane.

La Norvegia si fa apripista della Fase 2, annunciando l’allentamento di diverse misure adottate. Dalle scuole ai locali pubblici, dalle attività sportive fino agli eventi pubblici. Il paese scandinavo ha contato fino ad ora, stando ai dati riportati dalla Johns Hopkins University, 8.034 casi di Covid-19, con almeno 217 decessi confermati.

Il Primo Ministro norvegese Erna Solberg ha comunicato ieri che l’obiettivo è quello di riaprire la maggior parte delle attività prima dell’estate, alla luce dei buoni risultati ottenuti in fatto di contenimento del contagio.

“Grazie agli sforzi congiunti di tutti da metà marzo, abbiamo controllato la diffusione del coronavirus” – ha spiegato Solberg – “Ciò significa che ora possiamo gradualmente revocare le severe misure che abbiamo introdotto.”

Coronavirus, fase 2: da giugno ok a bar, discoteche e parchi di divertimento

Con effetto immediato, ha fatto sapere il governo, si allenteranno diverse delle misure restrittive adottate. Il numero massimo di persone a cui è consentito incontrarsi, ad esempio, passa da 5 a 20, a condizione che possa essere mantenuta la distanza di sicurezza di un metro l’una dall’altra.

Novità in arrivo anche per quanto riguarda il tempo libero e lo svago. Parchi di divertimento, bar e discoteche potranno riaprire al pubblico a partire dal 1° giugno, anche qui a patto che vengano garantite le misure di distanziamento sociale.

Da lunedì riapriranno anche i cancelli delle scuole, sebbene con qualche novità. Probabile ad esempio ingressi e uscite scaglionate per gli alunni, al fine di evitare inutili affollamenti.

Anche le squadre sportive potranno tornare in campo lunedì, riprendendo gli allenamenti collettivi. Infine si dovrà attendere il 15 giugno per rivedere un barlume di eventi pubblici. Dalla metà del prossimo mese infatti saranno nuovamente consentiti, a patto che non si superi il limite massimo di 200 partecipanti.

Il premier Solberg ha comunque tenuto a precisare che la guardia deve rimanere alta, anche se notizie sulla regressione del virus sono per il momento positive. Alla popolazione, ha concluso il Primo Ministro, è richiesta ancora pazienza.

“Se proviamo a soddisfare i desideri di tutti – ha avvertito – ci apriremo troppo rapidamente e la diffusione dell’infezione aumenterà di nuovo. In tal caso, dovremmo chiudere di nuovo la società, e non è quello che vogliamo fare. “

