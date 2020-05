Coronavirus, quando torneremo negli stadio per una partita dai calcio o un concerto? A rispondere è il dottor Paolo Antonio Ascierto. Ecco la prospettiva considerando la situazione attuale.

Torneremo negli stadi soltanto nel 2021. Tenendo conto dell’attuale curva epidemiologica e di un vaccino al momento ancora distante, è questa la previsione del dottor Paolo Antonio Ascierto per quanto riguarda il coronavirus e i maxi assembramenti per una partita di calcio o magari un concerto.

Coronavirus, quando torneremo allo stadio

“Tornare allo stadio nel 2021? Molto probabile”, ha infatti replicato il medico intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il campionato, invece, chissà che non possa partire il prossimo 8 giugno: “Ma bisognerà prima vedere la situazione in quel periodo”, sottolinea l’oncologo.

“Se i numeri continueranno a scendere – aggiunge – allora sì che ci si potrà pensare anche se, ovviamente, solo a determinate condizioni”. Ma l’ultimissimo episodio avvenuto in casa Sampdoria, ovvero un contagio di ritorno per un giocatore precedentemente guarito, in realtà rilancia l’allarme e complica non poco gli scenari per un ritorno in campo.

A tal proposito, il dottor Ascierto evidenza le molte incognite che ancora girano attorno a questa emergenza sanitaria: “Ne sappiamo ancora poco di questo virus come dimostra questa situazione. E uno dei problemi per un riavvio del campionato è mettere eventualmente in quarantena un’intera squadra e non solo qualora un calciatore risultasse positivo”.

Nel frattempo, al di là del calcio, l’Italia entra in una fase cruciale come evidenzia il professor Ascierto: “Non dobbiamo abbassare la guarda ora che siamo in fase 2, non dobbiamo vanificare i sacrifici fatti e tra due settimane verificheremo l’efficacia di questo nuovo step attraverso i numeri. Ma sarà un momento fondamentale per comprendere se c’è stato o meno una riduzione dei contagi”.

