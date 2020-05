La Fase 2 del Coronavirus a Bolzano sarà più veloce. Infatti è prevista da domani la riapertura dei negozi, mentre lunedì toccherà ai parrucchieri.

Dopo una seduta notturna il comune di Bolzano ha approvato l’accelerazione della fase 2, con un’imminente riapertura dei negozi prevista per la giornata di domani. Ma non solo, infatti dopo il consiglio provinciale, tirano un sospiro di sollievo anche i parrucchieri che potranno riaprire i battenti da lunedì. Le riaperture dall’inizio della prossima settimana saranno molteplici, infatti, si provvederà anche alla riapertura di bar, ristoranti e musei.

A spiegare la decisione ci ha pensato il governatore del Trentino Alto-Adige, Arno Kompatscher, che ha evidenziato come la crisi sia stata un’autentica sfida per tante famiglie e per le imprese. Nonostante le riaperture, Kompatscher annuncia che comunque la prossima settimana sarà dura. Il governatore ha poi concluso affermando che è stato giusto seguire questa strada.

Coronavirus, Bolzano: restano chiuse scuole ed università

Nonostante le numerose riaperture, resteranno comunque chiuse sia scuole che università, decisione presa per preservare la salute dei più giovani. Ma dal 25 maggio ci sarà un ulteriore passo in avanti, con la riapertura delle strutture ricettive e gli impianti a fune. Invece è prevista per il 18 maggio i servizi di assistenza per bambini, ovviamente con gruppi ridotti. Mentre per gli istituti superiori sono previsti gruppi di consulenza per maturandi con massimo sei studenti.

Ma durante l’incontro notturno, la commissione ha anche deciso di istituire una commissione di esperti che monitorerà la curva da contagio e proporrà provvedimenti conseguenti, tra cui anche la sospensione delle attività riaperte. Come ricorda il governatore Kompatscher, al primo posto c’è comunque la sicurezza dei cittadini, ricordando che la Fase 2 avrà successo solamente se tutti i cittadini riescono a rispettare le regole.

Ovviamente le misure prese dal Trentino Alto-Adige valgono in quanto è una regione a statuto speciali. Infatti la regione dovrà attenersi alle regole nazionali per quanto riguarda lo spostamento verso le altre regioni. Così gli spostamenti all’interno della regione saranno consentiti, mentre gli spostamenti verso le altre regioni, invece, saranno consentiti solamente per motivi lavorativi o per necessità.

L.P.

