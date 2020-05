Coronavirus, ok alla riapertura differenziata nelle varie regioni a partire dal 18 maggio. Lo ha riferito il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. E c’è anche un avviso per Bolzano dopo la recente iniziativa…

Coronavirus, è confermata la riapertura differenziata nelle varie regioni a partire dal 18 maggio. A riferirlo è stato direttamente Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Coronavirus, si va verso le riaperture differenziate dal 18 maggio

“Resta confermato l’orientamento nel procedere per una riapertura differenziata a partire dal 18 maggio, in base alle Regioni e sulle valutazioni che giungeranno di luogo in luogo dal Ministero della Salute”, ha infatti riferito il referente politico.

Boccia, tuttavia, si è pronunciato anche sul caso Bolzano. La località dell’Alto Adige, infatti, ha accelerato nella riapertura non sposando pienamente quanto indicato dal Governo italiano: “Prendiamo atto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha riferito che si adeguerà alle linee guida che abbiamo dettato ed è un segnale di grande responsabilità”, ha riferito Boccia.

“Tuttavia – aggiunge – poiché ha deciso di aprire ugualmente alcune attività commerciali e in assenza delle linee guida sul lavoro, non possiamo fare altro che impugnare il provvedimento, limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro“. L’esecutivo, dunque, ha deciso di impugnare il provvedimento e si attendono provvedimenti contro il capoluogo.

