Barbara D’urso: dopo il compleanno in quarantena, la conduttrice ha postato la foto del “trasparente” risveglio.

Barbara D’urso continua a far parlare di sé anche lontana dagli schermi. La recente foto postata sul suo profilo Instagram, dopo la festa del suo compleanno “in quarantena”, non è sfuggita ai numerosi fan.

Un compleanno speciale, quello appena festeggiato da Barbara D’Urso, che ha spento 63 candeline dedicando anche un pensiero al suo ex compagno, Mauro Berardi. La nota conduttrice ha poi svelato che la data del 7 è non solo la data del suo compleanno, ma anche quella del suo ex compagno.

Leggi anche >>> Diletta Leotta, un leopardo a spasso per Milano! – FOTO

Barbara D’urso: un compleanno speciale

Non è di certo sfuggito ai numerosi fan il recente post pubblicato sul suo profilo Instagram, che ritrae la bellissima conduttrice con un costume alquanto trasparente. Il commento che accompagna la foto fa riferimento proprio al suo compleanno: “E dopo una serata di compleanno in quarantena, mi sono svegliata così”.

Nel giorno del suo 63esimo compleanno, sono arrivati anche gli auguri dello storico amico Cristiano Malgioglio, di recente perdonato dopo un litigio. Le parole del cantautore, riportate da Solo Donna: “Lo so, abbiamo litigato. Ma oggi è il tuo compleanno e non potevo mancare”. La conduttrice, dopo aver ricevuto gli auguri dallo storico amico, ha sostenuto che i due non si parlavano da dieci giorni, ma “adesso ti devo perdonare per forza. Alcune volte sembri un bambino e io devo fare la preside”.

Potrebbe interessarti anche: Diletta Leotta presa in giro da Daniele Battaglia: “Chi mi sembri” – VIDEO