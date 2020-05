Al via venerdì 15 Maggio la prima edizione di Amici Speciali: tutti i concorrenti e giudici

Pronti, partenza, via. Venerdì 15 Maggio comincia su Canale 5 “Amici Speciali”. Per il primo anno Maria De Filippi porta in TV un nuovo format del programma con vecchi partecipanti del talent e non. Soltanto pochi giorni fa era stato annunciato l’elenco dei partencipanti: Gaia vincitrice di Amici 19 ed il secondo classificato Javier, Alberto Urso e Giordana Angi primo e seconda classificata dell’edizione scorsa. Per la categoria ballo anche Andreas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino e Umberto: tutte vecchie conoscenze del talent. Per il canto, invece, Irama, The Kolors, Michele Bravi, Random.

Amici Speciali, giudici e molto altro

Confermatissimo Giuliano Peparini alla direzione artistica del programma, in più una novità. Anna Pettinelli, Daniela Cappelletti e Federica Gentile saranno in studio per rappresentare le proprie radio, rispettivamente RDS, Radio Italia e RTL 102.5. Un nuovo quartetto di giudici, annunciato da Maria De Filippi tramite la pagina Facebook, che inizialmente aveva lasciato libera fantasia ai fan di indovinare.

Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello e Gerry Scotti sono i volti individuati per giudicare i ragazzi del ballo e del canto. Non ci resta che aspettare l’inizio del programma per capirne qualcosa in più.