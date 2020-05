Oggi è il World Password Day, la giornata che mira a sensibilizzare tutti gli utenti sulla cura dei propri codici d’accesso, oggi più che mai fondamentali.

La ricorrenza annuale del World Password Day, come riporta Prima Comunicazione On Line, mira a sensibilizzare tutti gli utenti a tener conto dell’importanza di propri codici d’accesso. Gli accessi sono oggi, più che mai, fondamentali, vivendo in una società dove ormai anche fare la spesa può richiedere una password, se si decide di pagare comodamente dal proprio smartphone.

Eppure, i dati, sembrano andare controcorrente. Per capirci meglio: come riporta la fonte, quattro utenti su dieci, circa, tende ad utilizzare un unico codice di accesso per tutti i servizi on-line di cui usufruisce. Dunque, l’idea del cybersecurity Mark Burnett, mira proprio a questo: con il World Password Day si vuole sensibilizzare tutti gli utenti sull’importanza della cura dei propri codici di accesso.

Leggi anche >>> Zoom, la piattaforma di videoconferenze hackerata: dati degli utenti sul darkweb

World Password Day: l’importanza dei propri codici d’accesso

La ricorrenza del World Password Day, come riporta Prima Comunicazione On Line, ha assunto un vero e proprio carattere internazionale a partire dal 2013, ovvero da quanto Intel ha iniziato a sostenerla nell’ambito delle sue iniziative sul tema della sicurezza.

L’importanza di una ricorrenza come questa, risalta agli occhi semplicemente leggendo i dati che la fonte ci riporta. Infatti, si parla di una fetta d’utenza, il 53%, che non ha mai cambiato la sua password nell’ultimo anno. Molti, poi, decidono di mantenere lo stesso codice, anche a seguito di notifica di violazione. Un altro 44% di utenza usa una password simile, o uguale, per tutti gli accessi.

Ma non è tutto. Come riporta Prima Comunicazione On Line, molti utenti, in tutto il mondo, usano la password “123456”. Questo si evince, come riporta la fonte, dai dati annuali riportati da Splash Data, dati che si basano sui codici più rubati in rete. Gli esperti consigliano dunque di cambiare spesso le proprie password e di mantenerle diverse per i differenti servizi di cui si fa uso. Inoltre, è consigliabile usare un codice alfa-numerico.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, l’allarme della polizia postale: non aprite quelle mail

F.A.