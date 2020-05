Crescono le segnalazioni su WhatsApp di una nuova truffa riguardante l’immagine del profilo. Andiamo a scopire tutti i dettagli e come difendersi.

Da quando è nato il web è aumentato il numero di truffatori online. Ogni anno c’è sempre qualche furbetto che prova a lucrare sull’ingenuità delle persone. Dalla nascita degli smartphone è addirittura aumentato il numero dei cyber-delinquenti, pronti a ricattare persone anche per una piccola somma di denaro.

Negli ultimi giorni, anche a causa della apndemia, sono aumentate le segnalazioni su WhatsApp per quella che sembrerebbe una vera e propria truffa legata all’immagine del profilo. L’azienda, come sempre ci ha tenuto a diffidare da chi chiede soldi online. Andiamo quindi a vedere come i truffatori provano ad ingannare gli utenti dell’applicazione di messagistica.

WhatsApp, attenzione alla nuova truffa: svelato il trucco dei truffatori

Bisogna sempre stare allerta quindi dai truffatori online. Infatti nonostante un processo di bonifica da parte dii WhatsApp da catene di Sant’Antonio e messaggi sospetti, continuano a spuntare truffatori del Web. Specialmente durante questa quarantena sono aumentate le segnalazione da parte degli Utenti all’applicazione di emssagistica più usata al mondo. Ma andiamo a vedere di cosa tratta quest’ultima truffa.

I truffatori in questo caso, infatti, derubano l’immagine del profilo crando un secondo profilo fake. Con questo metodo, ancora misterioso alle autorità, riescono a mandare il messaggio truffaldino ai contatti della rubrica del malcapitato. Fingendosi poi la persona dell’immagine, chiederanno una ricarica Postepay.

Sembra cosa da niente, ma purtroppo a volte la gente impaurita cede e ricaricando la Postepay dei truffatori. Per questo motivo, come sempre, vi consigliamo di non dare credito e diffidare da questi messaggi, visto che al 99,9% si tratterà di una vera e propria truffa.

L.P.

