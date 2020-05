Whatsapp: non tutti sanno che grazie ai nuovi aggiornamenti, si ha la possibilità di evitare che ci aggiungano ai gruppi. Vediamo come fare.

Il gruppo Whatsapp, in questo ultimo periodo di distanziamento sociale, è diventata una vera e propria “piazza virtuale”, come la definisce Tecno Android. Se da un lato l’opzione gruppo può risultare utile, perché mette in contatto più persone in un’unica chat, è altrettanto vero che spesso si abusa di questa potenzialità, col risultato che gran parte dei gruppi creati risultano inutili e noiosi.

Non tutti sanno che, con in nuovi aggiornamenti, Whatsapp ci permette di evitare di essere aggiunti nei gruppi, creando delle vere e proprie black list. Specialmente, come riporta Tecno Android, quando tra i nostri contatti c’è un “amministratore seriale”, l’opzione della black list può risultare molto utile. Vediamo come fare per creare la black list ed evitare di essere aggiunti ai gruppi.

Leggi anche >>> WhatsApp, nuova truffa con immagine del profilo: come difendersi

Whatsapp: possiamo evitare che ci aggiungano ai gruppi, vediamo come

Se vogliamo evitare di essere aggiunti a noiosi gruppi, come riporta Tecno Android, l’utilizzo di black list rappresenta un’opzione molto utile. Con pochi e semplici passaggi, possiamo inserire chiunque all’interno della black list.

Per prima cosa, apriamo l’applicazione Whatsapp e andiamo all’interno delle “Impostazioni”. Dal menù impostazioni, accediamo alla voce “Account”. Si aprirà, a questo punto, una nuova serie di voci, tra le quali quella della privacy, quella che a noi interessa. Una volta entrati in “Privacy”, andiamo sulla voce “Gruppi”. Ci siamo: una volta entrati nella voce “Gruppi” entriamo nella voce “I miei contatti eccetto…”. Entrati lì, l’applicazione ci mostrerà tutti i nostri contatti e possiamo scegliere chi inserire nella black list. I selezionati non potranno più aggiungerti in noiosi e inutili gruppi.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp, come leggere i messaggi di nascosto: un trucco semplice

F.A.