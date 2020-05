Usa, dopo oltre due mesi potrebbe esserci finalmente giustizia per Ahmaud Arbery, un 25enne di colore ucciso da un ex agente. Il video shock

Circa due mesi fa, dagli Usa è arrivata una notizia che ha lasciato senza parole tutto il Mondo. Ahmaud Arbery, un ragazzo 25enne di colore, ucciso brutalmente da un ex agente di polizia mentre faceva jogging. Il video mostra come l’assassino, insieme a suo figlio su un pick-up, fosse fermo in mezzo alla strada per aspettare Arbery. Una volta averlo individuato nelle vicinanze del mezzo, i due sono scesi armati e hanno attaccato il 25enne, prima di spararlo brutalmente e ucciderlo.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, il poliziotto non è stato da subito arrestato in quanto gli era concesso avere un’arma e dare la caccia a sospetti di crimini commessi. L’ex agente si è difeso dicendo che Arbery somigliava molto a un ricercato che commetteva spesso furti in abitazioni. Qualche giorno fa, una stazione radiofonica ha pubblicato il video shock della vicenda, che potrebbe stravolgere l’intera vicenda. Persino Joe Biden, il democratico candidato alla presidenza in Usa, si è espresso chiedendo giustizia per il povero ragazzo.

Usa, 25enne ucciso da ex agente: la campagna su Twitter

A poche ore dalla condivisione del video shockante che mostra l’ex poliziotto (insieme a suo figlio) sparare ad Ahmaud Arbery, gli utenti di Twitter si sono subito mossi. È partita infatti una campagna social con l’intento di chiedere giustizia per il povero 25enne di colore, ucciso a sangue freddo senza alcuna motivazione. #JusticeForAhmaudArbery è l’hashtag che milioni di persone stanno utilizzando per condividere il messaggio e per far conoscere a più persone possibili la storia.

Dalle testate giornalistiche più importanti fino a pop star del calibro di Justin Bieber, tutti si stanno muovendo per fare luce sulla vicenda. C’è anche chi, per mostrare vicinanza e solidarietà al ragazzo e alla sua famiglia, mostra i risultati delle proprie sessioni di jogging. Questo è solo l’ultimo caso di violenza e razzismo gratuiti, un male che purtroppo non sembra ancora esser stato debellato.

