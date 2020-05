Twitter, arriva l’avviso prima di pubblicare: stop alle fake news e all’uso di parole ritenute inappropriate

Twitter sta testando una nuova funzionalità che potrebbe ridurre il bullismo e le molestie sulla sua piattaforma, oltre all’utilizzo delle Fake News. Nell’ambito dell’esperimento, la società chiederà agli utenti se vogliono “ripensare” le risposte prima di premere invio su tweet potenzialmente offensivi.

“Per consentirti di ripensare una risposta, stiamo eseguendo un esperimento limitato su iOS con un prompt che ti dà la possibilità di rivedere la tua risposta prima che venga pubblicata se utilizza un linguaggio che potrebbe essere dannoso“, ha scritto l’azienda in una nota.

La funzionalità è simile a quella anti-bullismo introdotta da Instagram lo scorso anno. L’app di condivisione di foto utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare le parole che potrebbero essere offensive o mendaci e chiede agli utenti di ripensare il commento prima di premere Invio. La versione di Twitter cercherà parole “simili a quelle nei post che sono stati segnalati“, secondo quanto conferma la Reuters.

Twitter ha lottato a lungo con le molestie e per anni ha sperimentato una serie di funzioni al fine di migliorare la “salute della conversazione”. L’ultimo esperimento sta per essere lanciato ora su un sottoinsieme di utenti iOS del noto social negli Stati Uniti.

When things get heated, you may say things you don’t mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

