Nella notte tra il 6 e il 7 maggio, la super Luna è riapparsa agli occhi di milioni di persone, che l’hanno fotografata da ogni angolo del Mondo

Tra gli spettacoli della natura che più affascinano milioni di persone in giro per il Mondo, c’è sicuramente la cosiddetta super Luna. Un autentica meraviglia luminosa che lascia attoniti e incantati per la sua bellezza. Nella notte tra il 6 e il 7 maggio, tantissime persone hanno potuto nuovamente godere dell’evento, scattando fotografie da tantissimi Paesi diversi.

Ma in quali occasione è possibile vedere questo spettacolo della natura? Accade quando la luna è piena e la sua orbita è più vicina alla Terra rispetto al solito. Già nei mesi scorsi sono arrivate diverse testimonianze del particolare fenomeno. Nello specifico, le ultime due apparizioni risalgono alle notti tra l’8 e il 9 marzo e tra il 7 e l’8 aprile.

Super Luna, da cosa deriva il nome e quando riapparirà

La super Luna è sicuramente un evento che affascinerà sempre. La luminosità che emana dal cielo lascia tutti a bocca aperta, e lo continuerà a fare. La scorsa notte, milioni di persone hanno immortalato il momento, che si è ripetuto per la terza volta negli ultimi tre mesi. Si tratta però di una strana coincidenza, in quanto secondo gli esperti bisognerà aspettare aprile 2021 per poterla rivedere.

Ma da cosa deriva la denominazione di super Luna? Secondo la tradizione, erano le native tribù americane a dare al fenomeno questo appellativo. Ma non solo. Si dice che erano soliti dare un nome diverso in base al mese dell’anno in cui questa appariva. Per il mese di maggio, la denominazione scelta era quella di Luna dei Fiori, in quanto ricorrente nel periodo di massima fioritura nelle terre Oltreoceano.

