Il Ministro dell’Istruzione Azzolina ha incontrato i sindacati presentando il piano per il rientro a scuola dopo il Covid-19. Ecco i provvedimenti contenuti nella bozza

Uno dei temi fondamentali da affrontare nella fase 2 è il rientro a scuola di milioni di studenti. Dopo la sospensione delle lezioni, imposte per l’emergenza Covid-19, il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sta cercando di studiare alcuni metodi per il ritorno in classe, previsto per settembre. A giugno si terranno comunque gli esami di Maturità, con la presenza fisica dei candidati e la sola prova orale, ma è il tempo anche di pianificare il prossimo anno scolastico. La Azzolina questa mattina ha incontrato le organizzazioni sindacali della scuola e i dirigenti ed il tema affrontato è stato quello della sicurezza sanitaria, per gli studenti e per il personale.

Covid-19, si pensa al ritorno a scuola: il piano della Azzolina presentato ai sindacati

La bozza presentata dal ministro dell’Istruzione ai sindacati e ai presidi sul protocollo sanitario per il rientro a scuola, contiene alcuni provvedimenti studiati ad hoc. Tra le proposte c’è l’uso della mascherina per tutti coloro che entrano nelle strutture scolastiche, l’obbligo di evitare assembramenti scaglionando l’ingresso e l’uscita degli alunni. Inoltre si potrebbe imporre la misurazione della febbre, sia ai ragazzi che ai docenti e al personale, anche se non in presenza di sintomi. Al vaglio delle ipotesi anche percorsi protetti e obbligati all’interno degli istituti, pulizia e sanificazione degli ambienti. Il testo dovrà, però, essere approvato successivamente dal Comitato tecnico scientifico.

