Ricette top, spaghetti con le vongole in vista dell’estate. Come preparare un piatto gustoso e leggero tanto di moda nella bella stagione

Per la serie ricette top, oggi vogliamo proporvi un piatto tipico della cucina italiana e in particolare napoletana: gli spaghetti con le vongole. Con l’avvicinarsi dell’estate, la pasta con il pesce diventa un must a cui difficilmente possiamo rinunciare. Nonostante tutte le limitazioni che quest’anno avremo per poter andare al mare, di sicuro un bel piatto del genere non potrà mancare sulle nostre tavole. Preparalo è molto semplice, ma richiede dei piccoli accorgimenti che rendono gli spaghetti con le vongole qualcosa di davvero unico. Tempi e modi di cottura possono fare la differenza, così come gli ingredienti. Vediamo insieme passo passo come fare.

Prepariamo un piatto di spaghetti con le vongole per 4 persone. Ecco gli ingredienti:

1 kg di vongole veraci

300 grammi spaghetti trafilati al bronzo

2 spicchi d’aglio

Olio extravergine d’oliva.

100 ml di vino bianco secco

Prezzemolo fresco

Sale fino

Sale grosso

Peperoncino fresco tritato

Prima di iniziare bisogna pulire adeguatamente le vongole sotto l’acqua corrente, togliendo ogni impurità del mare. Poi le mettete in una ciotola con acqua e sale (1 cucchiaio per ogni litro) e le lasciate in frigorifero. Se possibile sarebbe meglio compiere questa operazione la sera prima, per dar modo di espellere tutta la sabbia rimasta.

Una volta tirate fuori dal frigo, sciacquatele abbondantemente e iniziate a cucinare.

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata per la pasta. Prendete una padella anti aderente e versate l’olio extra vergine di oliva (5-6 cucchiai), gli spicchi di aglio senza buccia e leggermente schiacciati e il peperoncino fresco tritato.

Lasciate soffriggere finchè l’aglio sia imbiondito, poi versate le vongole, mettete al minimo la fiamma e posate sopra un coperchio. Appena tutti i frutti di mare avranno schiuso il guscio, togliete il coperchio e lasciate asciugare l’acqua di cottura, un paio di minuti a fuoco vivace.

A questo punto si aggiunge un pizzico di vino bianco per sfumare. Lessate la pasta e scolatela bene al dente. Mentre quest’ultima cuoce, tritate il prezzemolo in parti finissime.

Versate la pasta nella padella e ultimate la cottura ripassando un paio di minuti nel sugo a fuoco vivace, aggiungendo il prezzemolo. Dopo di che non vi resta che sedervi a tavola e gustarvi un piatto davvero unico!

