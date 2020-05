Pelé e l’Italia: i retroscena di mercato con Napoli e Milan. Perché prima ancora di Maradona, poteva esserci un altro re



Pelé e l’Italia, un destino che ha incrociato le sue strade più volte, senza mai toccarsi veramente. La finale dei Mondiali nel 1970, quella che l’ha fatto definitivamente entrare nella leggenda, certo. Ma anche riscolti di mercato che non tutti conoscono e l’hanno portato vicino a passare al Napoli come al Milan.

Nulla di tutto questo è raccontato in Pelè, il bio-pic grande successo al cinema e riproposto in prima Tv da Canale 5. Qui c’è l’essenza di Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelè, fin dalla sua prima vittoria ai Mondiali nel 1958 in Svezia. Una versione epica e romanzata, un po’ come ilo ruolol che lui stesso ha interpretao in prima persona nel leggendario Fuga per la vittoria.

La realtà però spesso supera la fantasia e così anche se non tutti lo ricordano, Peà è stato vicinissimo alla Serie A. In carriera ha vestito solo tre maglie: quelle del Santos, dal 1957 al 1974, del Comos nei due anjni successivi e quella del Brasile. La quearta poteva essere quella del Napoli. Era l’estate del 1964 e l’allora presidente dei partenopei, Roberto Fiore, fu vicino al colpo del secolo vent’anni prima che arrivasse Maradona.

Era diventato presidente quell’anno, aveva grandi sogni per il suo club. E così, incontrato un procuratore brasiliano a Ischia gli aveva proposto l’affare: Pelè in Italia avrebbe guadagnato 100 milioni l’anno, per l’epoca uno sproposito visto che i big ne prendevano 20. invece, tornato i Serie A, il Naoli comprò Altafini e Sivori per 25 milioni a testa.

Pelè e l’Italia, è stato vicino anche al Milan ma alla fine preferì il Brasile

Pelè e l’Italia, perché oltre al Napoli c’è stato pure il Milan. Era in realtà l’anmno prima, il 1963, e quell’estate Pelè sembrava vicino a trasferirsi in Europa. Lo voleva fortemente il Real Madrid, ma anche i rossopneri avevano bussato alla sua porta. Alla fine però lui aveva dato retta al cuore scegliendo ancora il Santos perché nulla gli sembrava meglio. E così a Milano arrivàò un altro brasiliano, Amarildo.

Oggi di quel fenomeno, che dopo il suo ritiro è rimasto sempre un numero uno anche per le sue dichiarazioni taglienti, rimane poco. Pelè non riesce più a camminare, nemmeno con il girello. Dopo un intervento all’anca è praticamente fermo e in lui è subentrata una dolorosa depressione come ha confermato qualche tempo fa suo figlio, Edinho, intervistato dal Globe Esporte.

Ha raccontato che suo pafdre è imbarazzato ad uscire: “Non ha fatto un’adeguata riabilitazione e per questo ha problemi motori, che gli hanno provocato una sorta di depressione”. Un disastro per uno come lui che in campo ha senmpre danzato e ora non riesfce ad essere più indipendente.