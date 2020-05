Netflix aprirà a breve nuovi uffici a Roma, con conseguenti posti di lavoro. Al momento si parla di nuovi posti nel marketing, nelle nuove produzioni e nelle pubbliche relazioni.

Netflix: l’apertura di nuovi uffici a Roma per il colosso dello streaming è un’ottima notizia per tutte quelle persone che, specialmente in questo periodo di crisi profonda, sono rimaste senza lavoro. Come riporta Il Messaggero, infatti, Netflix è pronta ad aprire una nuova sede a Roma, con nuovi uffici. Tutto ciò potrebbe tradursi in nuovi impieghi per l’azienda e molti cittadini romani sono in attesa.

Al momento, come riporta Il Messaggero, è stato pubblicato il primo annuncio sul sito ufficiale di Netflix e l’unica posizione aperta per Roma al momento è per un posto da Coordinator, Post Production, Italian Originals.

Nuova sede a Roma per Netflix: come candidarsi

Come riporta Il Messaggero, al momento il colosso dello streaming ha annunciato, su suo sito ufficiale, una posizione aperta. Per candidarsi è molto semplice: basta accedere sul sito ufficiale di Netflix e selezionare la sezione carriere. Sarà dunque possibile compilare la domanda e inviarla.

Nel frattempo, la piattaforma di streaming ha presentato la nuova serie “Cursed”, ideata e creata da Tom Wheeler e Frank Miller. La serie, tratta dall’omonimo romanzo, è una rivisitazione della leggenda arturiana, vista dagli occhi di Nimue. Dopo la morte di sua madre, la giovane parte in cerca di Merlino, con l’incarico di consegnare una spada antica. Come riporta Multiplayer.it, la serie sarà disponibile da questa estate.

Il cast, come leggiamo dalla fonte, sarà composto da Katherine Langford, Devon Terrell, Gustaf Skarsgård, Daniel Sharman e Sebastian Armesto, tra gli altri.

