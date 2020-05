Napoli: docente universitario della Federico II è stato sospeso dal suo incarico per nove mesi. Il docente è accusato di chiedere sesso in cambio di esami.

Napoli: il docente Angelo Scala, come riporta Il Fatto Quotidiano, è stato sospeso dal suo incarico per nove mesi. Secondo gli inquirenti, infatti, il docente di diritto processuale all’Università Federico II, avrebbe attestato falsamente il superamento di esami universitari, dietro prestazioni sessuali. L’accusa a cui dovrà rispondere il docente è quella di induzione indebita alla corruzione al falso.

Secondo quanto leggiamo dal Fatto Quotidiano, una telecamera nascosta all’interno dello studio universitario, lo stesso studio dove il docente riceveva i suoi studenti, ha ripreso alcune di queste prestazioni sessuali.

Napoli, il docente chiedeva sesso in cambio del superamento degli esami

Come riporta Il Fatto Quotidiano, al momento sono in corso perquisizioni presso lo studio privato del professore. La Guardia di Finanza di Napoli, con a capo il Colonnello Napolitano, ha portato avanti l’inchiesta.

Nel frattempo, come leggiamo dalla fonte, la Procura si è preoccupata di ascoltare circa quindici studenti e studentesse dell’ateneo. Gli studenti, anch’essi co-indagati, come riporta Il Fatto Quotidiano, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Anche il docente di diritto processuale ha chiesto di esser ascoltato dagli inquirenti al fine di dare la sua versione dei fatti.

Come riporta la fonte, in realtà la Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari per il docente, che in passato aveva anche difeso Diego Armando Maradona in uno dei procedimenti contro l’Agenzia delle Entrate, che chiedeva il recupero di imposte non pagate. Al momento è scattata la sospensione, per nove mesi dall’attività. Si attendono aggiornamenti sul caso.

