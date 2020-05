Infermiera coronavirus violentata all’uscita dell’ospedale. E’ successo a Napoli domenica pomeriggio. La donna, aggredita da un immigrato, ha raccontato la sua tragedia a La Repubblica.

Un’ennesima giornata a fronteggiare il Covid-19 in ospedale, per poi essere violentata all’uscita. E’ l’incubo disumano di Francesca (nome di fantasia, ndr), un’infermiera aggredita a Napoli nel primo pomeriggio di una domenica più desolata che mai in tempo di pandemia.

Francesca si occupa in particolare del post coronavirus. Ovvero del supporto mentale da fornire ai pazienti che sono usciti salvi ma profondamente provati da quest’esperienza. La donna opera infatti nel reparto di psichiatria, dove il personale si occupa dei superstiti della pandemia sconvolti da quanto vissuto.

Infermiera coronavirus violentata a fine turno

Ed è stato dopo una nuova giornata di lavoro che è iniziata la sua tragedia. “All’improvviso un uomo grande e grosso ha scavalcato una recinzione ed è venuto verso di me. Mi ha afferrato un braccio. Io ho subito pensato a una rapina: così, per salvarmi, gli ho dato la borsa. “Prendi tutto, ci sono i soldi”, ho detto. La risposta mi ha raggelato. Ha detto: “Non voglio i tuoi soldi, quelli ce li ho””, racconta ai microfoni de La Repubblica.

L’uomo, un immigrato, è stato successivamente identificato e arrestato dalla forze dell’ordine. L’operatrice sanitaria, sebbene profondamente sconvolta, ha avuto comunque la forza di raccontare la sua tragedia: “Si arrabbiava, perché avevo i jeans troppo stretti e non riusciva a levarmeli. Quarantacinque minuti in cui ho capito che la mia paura più forte era quella di morire…”.

Quasi un’ora durata un’eternità. “Continuava a ripetere: “Fammi fare quello che voglio o ti uccido. Stai ferma e non urlare”. Non era un uomo, era una bestia. Era il doppio di me e tutto il suo peso era sulla mia schiena”. E a un certo punto l’orrore della morte è stato più grande di qualsiasi altra cosa: “L’orrore di essere violentata è stato superato dalla mancanza del respiro. Quell’uomo mi stava addosso e stringeva da dietro il braccio intorno al collo. Soffocavo”.

Francesca racconta il suo incubo

Ma nonostante il divario fisico e le minacce di morte in caso di opposizione, la donna ha lottato fino alla fine: “Ho mentito per salvarmi. Gli ho detto di non farmi male perché ero incinta. Ma lui continuava a cercare di strapparmi i jeans. La mia schiena era a pezzi, il collo pieno di lividi”. Diceva: “Se urli ti uccido” e poi mi levava la mano dalla bocca nel tentativo di girarmi e mettermi con la schiena a terra. Mi sono aggrappata a un cassonetto dei rifiuti per impedirglielo. Fino a quando non è arrivato l’autobus…”.

Ed è grazie all’arrivo di quel pullman, il mezzo che stava aspettando per tornare ad Avellino, a casa dalla famiglia, che si è evitata una tragedia ancor più: “L’autista ha visto cosa stava succedendo, è sceso e ha cominciato a urlare. Intanto però è arrivato l’Esercito. Tre militari lo hanno circondato e a quel punto io sono riuscita ad alzarmi e mi sono rifugiata sull’autobus. Poi è arrivata anche la polizia, quattro volanti per bloccare quell’essere immondo”.

Da lì subito una corsa in ospedale per il soccorso necessario e tutti gli accertamenti del caso: “Non mi hanno lasciato più. Mi hanno portato in ospedale, per reazione mi è salita la febbre, tale è stato lo choc. La polizia ha avvertito mio marito. Hanno visto i filmati, alcuni poliziotti non ce l’hanno fatta a guardare fino alla fine per la rabbia e il disgusto”.

Lo choc per la violenza e quel mancato soccorso…

Ma impressa per sempre nella mente di Francesca ci sarà anche un’altra immagine: l’indifferenza di una donna di passaggio. “Avrà avuto quarant’anni. Ha visto tutto. Io sono riuscita a gridare: “Aiutami, chiama la polizia, i carabinieri, ti prego”. Ma lei si è allontanata, è scomparsa. Non ha fatto nulla. Altro che solidarietà tra donne”, racconta scioccata l’infermiera.

La donna, dopo giorni tenuta sotto osservazione, è tornata a casa dal marito e dalla figlia. Una tragedia che ha violato un’intera famiglia. “Ma la cosa che mi fa più male è la paura che ho avuto della morte e che ora mi impedisce di sorridere”, racconta Francesca. La quale, adesso, avrà bisogno di supporto psicologico per tornare a vivere dopo quella maledetta domenica.

