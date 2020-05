Morto Bob Krieger, il fotografo dei Vip. Era atteso oggi al rientro in Italia da Santo Domingo dopo due mesi, un malore improvviso l’ha stroncato

Morto Bob Krieger, il noto fotografo dei Vip. Era in vacabnza da amici a Santo Domingo, ma avrebbe dovuto fare rientro in Italia oggi dopo essere rimasto bloccato là per due mesi. Invece un malore improvviso lo ha stroncato a 84 anni. A confermarlo è stata in giornata la sua addetta stampa, Maria Grazia Vernuccio.

Krieger, italianissimo a dispetto del nome, era unanimemente celebrato come maestro del ritrattismo. Nella sua lunga carriera infatti è stato scelto da personaggi famosissimi nel mondo dell’industria e della moda, dello spettacolo e dello sport. E a tutti ha dato una nuova vita, cogliendo lati del loro aspetto e del loro carattere grazie alla sua macchina. Su tutti Gianni Agnelli, che l’ha personalmente volutio accanto negli ultimi dieci anni di vita.

Fino a ieri sera, tutto tranquillo come ha raccontato la sua portavoce. Aveva gran voglia di poter finalmente tornare a Milano dove risiedeva, e il suo atterraggio era previsto per domattina. Invece in serata è arrivata la drammatica notizia della sua scomparsa.