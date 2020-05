Ottime le previsioni meteo per questo giovedì, con un sole dominante su tutta l’Italia. Nonostante ciò la situazione è ancora instabile.

Dopo un mercoledì conqualche segnato dalle piogge, avremo una giornata caratterizzata dal sole su tutte le regioni. Ma attenzione, perchè questa stabilità durerà davvero poco.

Infatti dalla prossima settimana, temporali e grandinate sono pronti a fare irruzione sulla penisola. Da lunedì prossimo, secondo gli esperti, avremo una settimana dalle condizioni atmosferiche a dir poco estreme, con l’arrivo di un fronte freddo che abbasserà le temperature e permetterà il ritorno di precipitazioni.

Ma le sorprese non finiscono qua, infatti dopo l’inizio da settimana segnato dalle precipitazioni, avremo una bomba calda anticiclonica di provenienza africana, pronta a far ristabilire il caldo e le temperature estive. Con l’arrivo del ciclone africano, le temperature si impenneranno, arrivando a valori estivi. Massima attenzione per Piemonte, Lombardia e Liguria, dove i forti contrasti termici potrebbero creare dei veri e propri nubifragi. Ma adesso andiamo a vedere cosa ci aspetta nella giornata odierna.

Meteo, giornata segnata dall sole: clima più mite

Così durante questo giovedì 7 maggio avremo una giornata caratterizzata dal bel tempo su tutta la penisola. Il sole farà irruzione sulle regioni italiane dopo l’instabilità della giornata di ieri. In linea di massima non dovrebbero esserci precipitazioni, nemmeno sui rilievi alpini. Andiamo quindi ad analizzare la situazione nei tre comparti italiani.

Sulle regioni del Nord Italia bel tempo su tutte le regioni. Come abbiamo anticipato, esauriti i temporali anche sui rilievi alpini. Mentre su Piemonte e Lombardia avremo maggiore nuvolosità, ma senza il rischio di precipitazioni. Le temperature risulteranno nuovamente in aumento, con massime tra i 20 ed i 25 gradi.

Mentre invece sulle regioni dell’Italia Centrale persisteranno le condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Qualche nuvola di troppo in Lazio, ma anche qui non ci sarà il rischio di precipitazioni, cielo velato anche in Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento anche qui, con massime che andranno dai 19 e 26 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo tempo stabile ed in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni. Ma attenzione, perchè in giornata le nuvole aumenteranno su Basilicata, Calabria e Sicilia. Nonostante ciò, anche qui però non ci saranno precipitazioni. Le temperature faranno registrare un breve calo, con massime che oscilleranno tra i 18 e 25 gradi.

L.P.

