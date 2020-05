Lutto nella musica: è morto Ibrahim Gökçek, bassista di Grup Yorum, due giorni dopo aver interrotto uno sciopero della fame che durava da quasi 1 anno.

Lutto nel mono della musica. E’ morto a 40 anni Ibrahim Gökçek, bassista della band Grup Yorum: il musicista si è spento in queste ore in un ospedale di Istanbul, appena due giorni dopo aver interrotto uno sciopero della fame che durava poco meno di un anno. La protesta di Ibrahim Gökçek e dei suoi compagni aveva come obiettivo la scarcerazione immediata degli altri membri del gruppo arrestati, la cancellazione del mandato di cattura per gli altri colleghi della band e del divieto di esibizione. I Grup Yorum hanno realizzato in tutto 20 album e venduto 2 milioni di dischi.

LEGGI ANCHE >>> Lutto nella musica: il rapper Fred The Godson morto per Covid-19