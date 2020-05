India, maxi fuga di gas in una fabbrica: migliaia di feriti e 10 morti. Il fatto è avvenuto nell’impianto chimico LG Polymers di Visakhapatnam, nel Sudest del Paese

Una fuga di gas in una fabbrica chimica nel sud-est dell’India ha ucciso una decina di persone, tra cui due bambini. Diverse migliaia invece sono stati ricoverati in ospedali con sintomi anche gravi. Il bilancio è in continuo aggiornamento ed è forse destinato ad aumentare.

L’impianto chimico di lavorazione della plastica, di proprietà della coreana LG Corp, ha accusato una perdita di gas poco prima delle 3:00 di giovedì mattina. Diverse persone che abitavano nella zona hanno subito perso conoscenza, mentre altre sono scappate per le strade nella periferia della città di Visakhapatnam, nel Sudest dell’India.

La polizia ha affermato che la perdita proviene da due carri armati da 5.000 tonnellate che erano stati incustoditi da quando l’India ha imposto un blocco per il coronavirus a fine marzo. Tuttavia un portavoce della LG ha detto che il personale di manutenzione era presente presso la struttura quando si è verificato l’incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus in India: 10 turisti puniti in modo particolare

India, maxi fuga di gas in una fabbrica: migliaia di feriti e 10 morti

Diverse immagini trasmesse dai media della zona, mostravano persone, compresi bambini, che giacevano nelle strade e mucche morte con sostanze bianche che uscivano dal loro naso. La notizia della perdita ha innescato un esodo di massa e alcuni sembravano essere crollati mentre cercavano di fuggire a piedi o in motorino.

Una delle vittime, una studentessa di medicina, è stata sopraffatta dai fumi ed è caduta dal suo balcone, ha affermato ad una tv indiana la dottoressa Surendra Kumar Chellarapu, neurochirurgo dell’ospedale locale di King George.

“Si è svegliata senza fiato e si è precipitata fuori sul balcone della sua stanza per prendere aria. Ma ha perso l’equilibrio ed è caduta dal secondo piano. È morta più tardi all’ospedale per ferite alla testa“.

La dottoressa ha sottolineato inoltre che le ambulanze erano in fila in ospedale giovedì mattina con persone colpite. “La maggior parte soffriva di vomito, irritazione agli occhi, eruzioni cutanee e problemi respiratori, ma quasi tutte sono fuori pericolo“, ha detto.

L’ospedale era già al limite del collasso per accudire i pazienti di Covid-19 ed è stato ulteriormente colpito da questa tragedia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inquinamento Sarno, il sindaco a iNews24: “Colpa di criminali. Oggi arrivano i Carabinieri della NOE”