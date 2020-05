Problemi per Fortnite, con i server che vanno offline. Il battle royale amato da grandi e piccini avrà un altro update in attesa del nuovo evento musicale.

Sono passati oramai anni dal boom di Fortnite, eppure il battle royale della Epic Games continua ad essere il più amato e giocato al mondo. Lo stile cartoonesco, un gioco fluido che ha portato alla ribalta la modalità battle royale appassioanndo grandi e bambini, tanto da essere copiato da diversi titoli. Eppure ogni tanto i server di Fortnite vanno offline, non solo per la grande mole di giocatori connessi 24 ore su 24, ma anche a causa dei numerosi aggiornamenti che la Epic compie sul gioco.

Infatti proprio in queste ore è in corso un super update, iniziato dalle 08:00 del mattino e che con molte probabiltà si concluderà intorno alle 12:00 sempre del 7 maggio. A rendere nota la causa dell crash dei server ci ha pensato l’account Twitter Fortnite Status. Al momento non sono ancora note informazioni sull update 12.60, ma è molto probabile che si procederà con update minori.

Downtime for the maintenance patch has begun. We’ll provide an update when downtime ends pic.twitter.com/ntR13P2Nfs — Fortnite Status (@FortniteStatus) May 7, 2020

Fortnite offline, in arrivo il nuovo evento musicale?

Così stamattina è trapelata l’incredibile ntoizia, ossia un possibile nuovo evento musicale. Ad inaugurare la serie di concerti su Fortinite ci ha pensato Travis Scott. Il rapper ha portato sul gioco un concerto virtuale, seguendo l’immaginario del suo ultimo album “Astroworld”. Inoltre l’artista di Houston ha presentato anche la sua nuova traccia intitolata “The Scotts“, in collaborazione con il rapper Kid Cudi (Scott Mescudi).

Secondo alcune indiscrezioni il prossimo concerto potrebbe virare sul genere House/Edm, con protagonisti disc jockey del calibro di Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5. Il concerto è previsto per sabato 9 maggio ed inizierà alle ore 03:00 italiane. Inoltre è prevista una replica intorno alle ore 21:00 del giorrno stesso.Lo scorso 2 maggio, anche Diplo e Major Lazer si esibirono nel famoso Party Royale.

