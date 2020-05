Fase 2, Roma: non mancano le proteste in merito alla situazione di parchi, giardini e ville pubbliche. Le promesse non sono state mantenute.

Durante la delicata fase di lockdown, la sindaca di Roma, Virginia Raggi, aveva annunciato la manutenzione di parchi, giardini e luoghi pubblici aperti, in vista della ripartenza nella cosiddetta fase 2. Come riporta Roma Today, la sindaca aveva inoltre elencato alcuni interventi, che gli addetti ai lavori avrebbero poi messo in campo, per l’adeguata manutenzione.

Eppure, la situazione non sembra essere quella preannunciata qualche tempo fa e, come leggiamo dalla fonte, alcuni cittadini stanno inoltrando diverse segnalazioni sullo stato in cui si trovano attualmente molti parchi romani. Tra le situazioni più gravi, da questo punto di vista, sembra esserci il parco FAO, in zona San Paolo, intitolato a Giancarlo Sbragia.

Il Presidente del Comitato di quartier Insieme San Paolo, come riporta Roma Today, lo ha letteralmente definito “parco degli orrori”, dal momento che l’area verde è completamente “invasa di rifiuti”. I cittadini, come leggiamo dalla fonte, hanno sollecitato via mail, ma nulla è stato ancora fatto.

Leggi anche >>> Fase 2, riapertura anticipata di ristoranti e parrucchieri: le regole da seguire

Roma, per la fase 2 la manutenzione dei parchi è ferma

Come riporta Roma Today, la situazione è pressoché la stessa in zone più “centrali”. Per quanto riguarda Parco Nemorense, infatti, ciò che era stato annunciato era lo sblocco dei cantieri a partire dal 4 maggio. Ad oggi, però, nulla sembra essere cambiato. Quel parco, come fa sapere l’assessore all’Ambiente del secondo Municipio, Rino Fabiano, presenta una situazione ancor più complicata.

Il Parco è stato infatti chiuso nel novembre 2019. Era stato poi presentato un progetto per riqualificarlo, con un investimento di circa 400.000 euro. I lavori si sono interrotti con il lockdown e, al momento, non sono ancora ripartiti.

Ciò che non si comprende, come riporta Roma Today, è il motivo per cui la Sindaca, il 20 aprile, abbia promesso che con la riapertura, avremmo ritrovato i parchi e i giardini “più belli e sicuri”.

Potrebbe interessarti anche: Fase 2, la riapertura dei ristoranti secondo il modello svizzero: clienti schedati

F.A.