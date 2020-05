Fase 2, Milano è tornata quella da bere: sui Navigli non è cambiato nulla e lo dimostrano alcune immagini ripresa nelle ore serali

Fase 2, Milano sembra essere tornata quella di un tempo. La dimostrazione arriva da alcune immagini pubblicate sul sito web di Repubblica e riprese sui Navigli, da sempre centro nevralgico non solo della ‘movidaì’. Complice la bella giornata di sole e temperatura gradevoli, tanta gente per strada e molto poca con le mascherione.

Il filmato, girato attorno alle 19 di oggi a Milano, parla chiaro. Nessuna misura di distanziamento sociale, folla più vicina ad un assembramento che alla rigidissime regole imposte fino a domenica. Come se nulla fosse, insomma, soprattutto per una larga parte di quota giovane persa tra la folla

Tutti questo stride con i numeri arrivati sempre in serata. In Lombardia nelle ultime 24 ore i morti sono stati 134, mentre ieri a bialncio erano andati in 222. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono rimasti 480 come ieri mentre sono 231 in meno i malati negli altri reparti. E ancora, 689 i nuovi positivi al Covid-19 con 15.488 tamponi effettuati.

In particolare nella provincia di Milano il totale dei casi positivi è 20.893, di cui 8.766 (86 in più) a Milano città. A Brescia invece i contagiati sono 124 mentre ieri erano 99 e a Bergamo 35 positivi in più nelle ultime 24 ore. E a questo va aggiunto l’allarme lanciato dall’assessore regioanle al Welfare, Giulio Gallera: “La maggior parte dei cittadini non è mai entrata in contatto con il virus e quindi è potenzialmente suscettibile. Il rischio di nuovi focolai è concreto e le misure per la ripartenza devono tenere conto di questo aspetto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, task force Lombardia rivela: “Primi casi dal 26 gennaio”

Fase 2, a Milano e in tutta la regione riaperti i centri sportivi e gli impianti



In realtà perà almeno in questo inizio di Fase 2 la Lombardia più che ai numeri guarda alla voglia di riprendersi tutto. Così oggi il governatore Attilio Fontana ha formato una nuova ordinanza che allarga le maglie dei permessi per gli sportivi. potranno tornare ad allenarsi negli impianti e centri sportivi. Lì però sarà vietata “la fruizione di spazi e servizi accessori”, come palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti. Aperti quindi solo i locali adibiti a servizi igienici, con esclusione di docce e spogliatoi.

I gestori degli impienti e centri sportivi dovranno garantire la corretta sanificazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici. Ma anche assicurare il contingentamento degli ingressi e l’organizzazione di percorsi idonei. In pratica adottare tutte le misure utili per garantire il distanziamento sociale e il divieto di assembramento.

La Giunta regionale oggi ha anche approvato una delibera per potenziare la sorveglianza sanitaria nella Fase 2. “Un’attenta sorveglianza dei cittadini sui luoghi di lavoro – si legge – con tamponi su casi sospetti e monitoraggio dei contatti”. Ancora una volta è stato sottolineato il senso di responsabilità dei singoli cittadini, quello che sui Navigli appare però assente.