Una delle funzioni più apprezzate negli iPhone è il Face ID, lo sblocco col viso. Utilizzando la mascherine, diventa però più complicato: come fare

Il marchio di smartphone per eccellenza è sicuramente la Apple. Da quando, ormai diversi anni fa, presentò il primo iPhone, il mondo della telefonia cambiò completamente. Tra le funzioni che più sono apprezzate dai suoi utenti, oltre al suo essere semplice e intuitivo, c’è il Face ID. La funzione permette di sbloccare velocemente il ‘melafonino’ grazie al riconoscimento facciale.

Di questi tempi, con l’utilizzo della mascherina, la funzione ha però diverse controindicazioni. Non potendo visualizzare la parte inferiore del viso, l’iPhone fatica a riconoscere l’identità del proprietario. Come fare per sbloccare il telefono comunque in velocità? Esistono alcuni semplici trucchi per fare ciò.

iPhone, i trucchi per sbloccarlo in velocità

In attesa dell’aggiornamento ad iOS 13.5, che dovrebbe permettere al Face ID di funzionare anche con la mascherina, esistono diversi trucchetti per velocizzare lo sblocco dell’iPhone. Tra questi, un consiglio è quello di cambiare il passcode, il codice per accedere al telefono. Andando su impostazioni, e poi “Face ID e Passcode” sarà possibile metterne uno più corto (a 4 cifre) in modo da ridurre i tempi.

Un’altro trucchetto è quello di disattivare completamente il Face ID. Andando ancora una volta su impostazioni e “Face ID e Passcode”, sarà possibile deselezionare lo sblocco con il viso. In questo modo, per sbloccare il melafonino in velocità verrà subito richiesto il Passcode, senza passare per il riconoscimento facciale.

Un ultimo metodo, decisamente più drastico, è quello di prolungare o disattivare il blocco automatico dello schermo. Per fare ciò, dalle impostazioni accedere a “Schermo e luminosità”. Dopodiché, andando su “Blocco Automatico” sarà possibile selezionare dopo quanto tempo attivarlo, o disattivarlo completamente.

