Con l’avvicinarsi dell’estate, si pensa anche alle vacanze e alla possibilità di andare al mare. Il piano delle spiagge per accogliere le persone

Il periodo più buio sembra essere passato. Sebbene l’emergenza Coronavirus sia ancora un problema assolutamente da non sottovalutare, con l’avvio della Fase 2 l’Italia è pronta a ripartire. Oltre alla riapertura delle attività lavorative, uno degli argomenti che più sta facendo discutere gli italiani riguarda l’estate, e la possibilità di andare al mare a partire dalle prossime settimane.

Sull’argomento, si è espresso il Premier Giuseppe Conte in un’intervista al Fatto Quotidiano, dichiarando che, con le giuste regole, gli italiani potranno andare in vacanza. Anzi, saranno addirittura incentivati a farlo, in modo da risollevare un settore turistico a pezzi. Gli stabilimenti balneari stanno lavorando, a stretto contatto col Governo, per prepararsi alla prossima stagione estiva.

Estate 2020, si studia protocollo di sicurezza: le ipotesi

Ci si avvicina all’estate, e l’Italia vuole farsi trovare pronta. Per permettere alle persone di andare al mare, sarà fondamentale capire l’andamento della curva di contagio. Se i numeri continueranno ad essere positivi, sarà possibile godersi le spiagge italiane. Stabilimenti balneari e Governo sono a lavoro per studiare nei dettagli il protocollo di sicurezza da applicare. Si parla di mascherine, gel e santificazione continua dei luoghi più a rischio assembramenti, come bar, ristoranti e bagni. Per quanto riguarda gli ombrelloni, spiega il ministro Franceschini: “Anche 5 o 10 metri. Sarà più che altro importante garantire le distanze tra le persone“. Lo stesso ministro ha poi ricordato come, secondo gli esperti, col caldo il Coronavirus sarebbe meno efficace, il che renderebbe l’ambiente in riva al mare più sicuro.

Si parla anche di strumentazioni varie da installare all’ingresso dei lidi e degli stabilimenti balneari. Quasi sicuramente saranno presenti contapersone, in modo da contenere il flusso di persone e garantire le distanze. Più difficile il discorso legato ai termoscanner, in quanto la temperatura corporea potrebbe essere più alta a causa dell’ambiente caldo, del contatto con la sabbia e così via. Altra proposta riguarda corsie preferenziali di entrata e uscita, sulla falsa riga di quelle per ristoranti e bar.

