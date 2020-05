Secondo quanto riferito dal Dap, altri 456 boss mafiosi avrebbero chiesto la scarcerazione, approfittando del Covid-19. Ora si attende la presa di posizione del ministro Bonafede

Dopo le grandissime polemiche, non ancora placatesi, sulla scarcerazione di alcuni boss mafiosi in regime speciale di 41-bis e molti altri detenuti, la vicenda potrebbe replicarsi. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘, approfittando dell’emergenza Covid-19, altri 456 capi delle associazioni criminali avrebbero richiesto di uscire dal carcere. E’ questo ciò che emerge dalla lettera inviata dal vice presidente del Dipartimento dell’Associazione Penitenziaria (Dap) Roberto Tartaglia, al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Di queste istanze presentate 255 sono detenuti definitivi, mentre gli altri sono divisi tra coloro che sono in attesa del primo grado di giudizio, imputati, appellanti e ricorrenti.

Covid-19, altri boss mafiosi chiedono la scarcerazione: la lettera del Dap a Bonafede

Non si è ancora placato il caos intorno alla scarcerazione di 376 detenuti, tra cui anche alcuni boss di mafia, camorra e ‘ndrangheta reclusi nei carceri di massima sicurezza. Oltre alle dimissioni dell’ormai ex capo del Dap Francesco Basentini e la nomina di Bernardo Petralia, anche Bonafede è stato oggetto di mozione di sfiducia da parte dell’opposizione. Il Dap sta procedendo all’analisi delle istanze presentate agli istituti penitenziari dai detenuti, appartenenti alle carceri di alta sicurezza. Attualmente ci sono 745 persone recluse con regime di carcere duro e oltre 9mila detenuti considerati pericolosi.

