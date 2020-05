Covid-19, Zaia è pronto ad aprire tutto e subito: ecco infatti quanto dicihiarato in queste ore dal Presidente della Regione Veneto.

Da qualche giorno è partita la Fase 2 con la graduale ripartenza di diverse attività, ma Luca Zaia non ci sta e preme per riaprire tutto e subito. Ecco infatti quanto dichiarato in queste ore dal Presidente della Regione Veneto nel punto stampa: “Il Veneto è pronto a aprire tutto e subito. Dallo scorso 10 aprile si assiste qui ad un calo dei pazienti ricoverati e in terapia intensiva e il quadro sanitario è ormai cambiato completamente rispetto alle scorse settimane. Proprio per questo motivo, nelle prossime ore chiederò l’autonomia per poter procedere alle riaperture prima possibile“.

Covid-19, l’analisi di Luca Zaia

Zaia, poi, continua: “Spero, dunque, che si proceda alla riapertura di tutte le attività il prima possibile, anche perché per noi l’1 giugno rappresenta una data assolutamente inopportuna. Tra i primi settori che necessitano di ripartire c’è il turismo e sono convinto che anche le spiagge possano essere riaperte con le giuste misure di sicurezza“. Dichiarazioni importanti da parte del presidente della Regione Veneto che, dunque, è pronto ad accelerare per tornare immediatamente alla normalità.

