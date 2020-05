Sul territorio nazionale stanno arrivando in massa i test sierologici e gli italiani si chiedono se è il caso farli o meno: facciamo chiarezza

Dopo gli ordini da parte delle Regioni, da diversi giorni, sul territorio nazionale sono in arrivo in massa i kit per i test sierologici. Gli italiani che dovranno convivere con il coronavirus vogliono capire se è il caso farli o meno. In molti, nel Lazio ed in Lombardia, si stanno già recando dai privati che offrono loro prezzi contenuti (dell’ordine dei 30-50 euro) per esami rapidi. Anche diverse imprese, per permettere il rientro dei lavoratori, si stanno affidando a questi test.

Per chiarire, la diagnosi riguardo la positività al Covid-19 può arrivare solo grazie al tampone che però viene gestito dalla Sanità pubblica che li destina solo a categorie ben precise. Il tampone è un esame di laboratorio che individua la presenza in quel preciso istante del virus.

I test vanno ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus facendo una mappatura della malattia tramite l’individuazione degli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. Ci sono quelli rapidi e quelli quantitativi. I primi, grazie ad una goccia di sangue, rivelano se la persona ha prodotto anticorpi. I secondi, per i quali c’è bisogno di un prelievo, dosano le quantità di anticorpi prodotti. Non esistono test sierologici che assicurino risultati sicuri totalmente.

Quando non fare i test sierologici

Se l’intento è quello di sapere se c’è già stata una malattia e si è guariti, allora i test sierologici sul mercato non sono utili. Non è certo che questi esami verifichino, infatti, la presenza di anticorpi più forti del Covid. Inoltre, durante la prima settimana dal contagio o dall’esordio dei sintomi, non sono presenti ancora gli anticorpi. Quindi una persona potrebbe essere contagiata, ma risultare negativo al test. L’altro problema riguarda le persone che risulteranno negative ai test sierologici che potrebbero essere ancora contagiose a causa della presenze delle immunoglobuline G.

Quando conviene farli

Conviene fare i test sierologici qualora si volesse invece sapere se si è venuti a contatto con il coronavirus attraverso l’individuazione degli anticorpi. Quindi, chi ha il sospetto fondato di essere stato vicino a un contagiato o ha avuto i chiari sintomi del Covid attraverso il test sierologico può ricevere una informazione in più. Ad ogni modo ad un test risultato positivo, potrebbe seguire la possibilità di fare un tampone per capire in che stato si è.

