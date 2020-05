Covid-19, smartwatch e fitness tracker possono aiutare: il motivo. L’uso di questi orologi ci può consentire di rilevare sintomi da coronavirus

Gli appassionati di fitness e dello sport in genere conoscono già i vari dispositivi indossabili che ci aiutano per l’allenamento. Gli smartwatch di ultima generazione e i fitness tracker sono diventati ormai molto diffusi e anche piuttosto utili. Oltre che calcolare il nostro consumo sotto sforzo e indicare le calorie bruciate, sono fondamentali per tenere sotto controllo il cuore e la pressione sanguigna. La loro importanza per la nostra salute potrebbe essere estesa anche alla lotta al Covid-19, aiutandoci a riconoscere i primi sintomi della malattia. Secondo quanto riportato da “Repubblica“, diversi paesi al mondo stando studiando applicazioni specifiche per questi dispositivi, “tarandoli” sul coronavirus. Ad esempio il Scripps Research Translational Institute di La Jolla in California ha attivato un programma basato sui parametri vitali rilevati dai possessori di Apple Watch, Fitbit o Garmin Watch. Un modo per tracciare le persone in base alla loro attività fisica e perchè no, risalire a possibili sintomi da contagio.

L’App MyDataHelps, raccoglie tutti i dati dei volontari che partecipano (in completo anonimato) e li salva in un database.

Non solo gli Stati Uniti sono all’avanguardia in questa ricerca. Infatti anche la Germania sta facendo altrettanto con l’app Corona-Datenspende: grazie proprio a smartwatch e indossabili è possibile raccogliere dati che una volta elaborati possono consentire di rilevare sia i primi sintomi che la distribuzione regionale di persone potenzialmente infette.

In particolar modo tutti questi test si basano sui parametri cardiaci, come la frequenza e i battiti, e sono in grado di segnalare eventuali anomalie. Si è scoperto infatti ormai da tempo come il Covid-19 mandi in sofferenza non solo il sistema respiratorio ma di conseguenza anche quello cardio-vascolare.

Le App di tracciabilità che stanno sviluppando diversi Paesi (vedi Immuni per l’Italia) potrebbero non essere altrettanto efficaci. Infatti non possono accedere a parametri fisici e non sono completi nella rilevazione dei dati. In più gli stessi braccialetti e orologi possono sostituire le app per quanto riguarda il rispetto del distanziamento sociale, con uno specifico sistema di alert. La ditta statunitense Estimote sta creando proprio una linea di indossabili adatti a tale scopo.

Sulla stessa linea anche la Smart Track di Genova, con l’ideazione di dispositivi capaci di segnalare le interazioni tra i lavoratori. Da semplici oggetti di nicchia potrebbero quindi ben presto diventare strumenti per salvare la vita di molte persone.

