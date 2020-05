Il “pittoresco” sindaco di Messina Cateno De Luca si addolcisce e pensa al “passaporto degli innamorati”: un modo per far ricongiungere le coppie, lontane a causa del Covid-19

Nelle settimane scorse, in piena emergenza Covid-19, il sindaco di Messina Cateno De Luca si è preso le scene dei talk show e dei programmi televisivi di politica per i suoi modi molto duri per denunciare gli errori fatti dal governo. Il primo cittadino peloritano è famoso per le sue sfuriate in tv ed è stato uno degli amministratori locali più attento agli ingressi di persone nella sua Regione. Ora però De Luca, anche grazie ad una situazione in netto miglioramento in tutto il Sud Italia, pare essersi messo una mano sul cuore ed è pronto ad una iniziativa “d’amore”. Sì, perché De Luca vorrebbe istituire il “passaporto degli innamorati” con l’obiettivo di far ricongiungere le coppie, divise dallo Stretto di Messina, rimaste lontane a causa del Coronavirus.

Messina, il sindaco De Luca apre le porte alle coppie separate dal Covid-19: ecco il “passaporto degli innamorati”

A causa dell’ordinanza emessa, per l’emergenza, dalla governatrice della Calabria, Jole Santelli, i non residenti nella Regione non possono spostarsi e trasferirsi nel territorio calabrese. Così il sindaco di Messina ha pensato di scrivere una lettera alla Santelli, con la quale chiede che le coppie divise dallo Stretto possano finalmente ricongiungersi. “Mi hanno scritto tantissimi innamorati – spiega De Luca a ‘La Repubblica’ – è paradossale che io possa andare a Lampedusa e non a Villa San Giovanni (Reggio Calabria, ndr) che dista 3 miglia. Ci sono ragazzi che sono si vedono da due mesi ed hanno un’esigenza reale di cui va tenuto conto”. L’idea non è tanto di creare una sorta di passaporto cartaceo, ma di un’app per il cellulare dedicata proprio agli innamorati. Segnali di apertura sono arrivati dalla stessa Santelli.

