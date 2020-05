Membro dello staff di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, è positivo al Covid-19

Ultime notizie dalla Casa Bianca dove è risultato positivo al Covid-19 un membro dello staff di Donald Trump. Secondo la CNN è positivo un membro della marina militare, un ‘valletto’ del Presidente degli Stati Uniti che si occupa principalmente del suo guardaroba. Tanta preoccupazione per tutta la first family, con cui è stato a contatto. Tuttavia, alla notizia della positività del membro dello staff, è stato effettuato un tampone a Donald Trump. Risultato negativo per il presidente degli USA e per il vicepresidente Mike Pence.

Covid-19, Trump attacca la Cina: “Virus peggio di Pearl Harbour”

Non si è ancora arrestata l’emergenza sanitaria da Coronavirus nel mondo. Infatti sono oltre 260mila i decessi legati all’epidemia, come riportano i dati della John Hopkins University. Purtroppo al primo posto per numero di decessi ci sono gli Stati Uniti, con quasi 73mila morti a causa del Covid. Così Trump torna ad attaccare Cina, dando per scontato che il virus sia d’origine asiatica e creato in laboratorio.

Per il tycoon, il presunto attacco cinese è peggio di Pearl Harbour e addirittura dell’attacco terroristico dell’11 settembre. Proprio l’epidemia sta creando una vera e propria rottura tra Washington e Pechino, dove i rapporti non sono mai stati semplici. Dall’inizio della pandemia Trump ha subito puntato il dito contro il governo cinese che di tutta risposta ha sbeffeggiato il presidente americano anche attraverso i cartoni animati. Una guerra fredda che potrebbe portare ad una rottura totale tra i due paesi leader dell’economia mondiale.

