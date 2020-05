Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, parlando della nuova fase 2, mette in guardia gli italiani sul Covid-19. Se dovesse ripartire, nuove misure ancora più restrittive

Da qualche giorno è ormai cominciata la fase 2, quella della lenta ripartenza per l’Italia. Il Covid-19 non è stato ancora sconfitto, perciò c’è bisogno della massima attenzione da parte di tutti per evitare nuovi contagi. Sul tema è intervenuto Angelo Borrelli, volto noto a tutti gli italiani per le conferenze con cui fino alla settimana scorsa ha aggiornato il Paese sui numeri del Coronavirus. Il capo della Protezione Civile, nella Commissione Affari Costituzionali in video conferenza ha parlato degli sviluppi di questa nuova fase del virus. “Stiamo attuando uno stretto monitoraggio sui contagi, dobbiamo avere tutti i giusti comportamenti. In caso di dati che ci indicassero una ripartenza del Covid-19 dovremo inasprire di nuovo le misure di contenimento“.

Covid-19, l’annuncio di Borrelli sulla fase 2: “Previsto un potenziamento del sistema sanitario”

Dalla Protezione Civile arrivano indicazioni importanti per la fase 2, che prevede che venga potenziata la sanità italiana. “Il Comitato tecnico scientifico sta valutando i vari scenari dell’evoluzione dell’epidemia e l’impatto sulla popolazione – ha detto Borrelli – è in corso anche la pianificazione per il potenziamento delle strutture sanitarie. Stiamo aumentando del 50% i posti in terapia sub-intensiva”. Il funzionario laziale ha poi precisato alcuni aspetti sulla gestione attuale dell’epidemia: “Per quanto riguarda la carenza dei tamponi il problema si è evidenziato a fine marzo, ma ora non c’è più. Le direttive dell’Oms sono sempre state quelle di dare priorità ai sanitari, ai pazienti ospedalizzati e a chi manifesta sintomi. All’inizio dell’emergenza è stato difficile reperire le mascherine, sono stati annullati 13 contratti dei 52 siglati per avere questi dispositivi”.

