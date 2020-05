Covid-19 bollettino di oggi 7 maggio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia

Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 7 maggio 2020. Altri 1.401 i positivi quest’oggi, 274 i decessi totali -in diminuzione rispetto al dato preoccupante di ieri – e 3.031 nuovi guariti. Per effetto di ciò il numero delle persone attualmente positive diminuisce di – 1.904 unità, per un totale di 89.624.

Covid-19, il bollettino del 7 maggio:

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, che salgono a 80.089 in seguito ai nuovi 720 casi registrati. Numeri altissimi, che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 196 nuovi casi e poi l’Emilia Romagna, con altri 108 casi da tenere in considerazione.

